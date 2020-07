Caso Cucchi, pm: "Tre note di apprezzamento ai carabinieri che arrestarono Stefano" (Di lunedì 13 luglio 2020) Tre comunicazioni di “apprezzamento” e “plauso” ai carabinieri che effettuarono l’arresto di Stefano Cucchi furono inviate dai vertici locali dell’Arma dell’epoca e recapitate pochi giorni il decesso del giovane geometra che era finito in carcere per reati di droga.Della vicenda è tornato a parlare il pm di Roma Giovanni Musarò nel corso dell’audizione del luogotenente Giancarlo Silvia, del Nucleo comando della compagnia Roma-Casilina, nell’ambito del processo per i presunti depistaggi sulla morte di Cucchi.Nel leggere una nota il magistrato ha sottolineato che questa era stata mandata a quattro giorni dal decesso e ha chiesto al teste: ”È usuale una nota del genere per un arresto di spaccio di droga, per una così ... Leggi su huffingtonpost

Caso Cucchi, Carabiniere in aula: "Collega disse che era messo male"

Caso Cucchi, Carabiniere in aula: "Collega disse che era messo male"

“Un militare del Nucleo operativo, di ritorno dall'udienza di convalida di Stefano Cucchi, disse che il giovane era conciato male, tanto che aveva difficoltà a camminare". E’ quanto ha detto il luogot ...

