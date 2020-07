Bufera su Neuer: canta una canzone di estrema destra (Di lunedì 13 luglio 2020) DUBROVNIK, Croazia, - Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è stato immortalato mentre, in vacanza in Croazia, canta una canzone croata di estrema destra. Il video, pubblicato sul sito del ... Leggi su corrieredellosport

DUBROVNIK (Croazia) - Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer è stato immortalato mentre, in vacanza in Croazia, canta una canzone croata di estrema destra. Il video, pubblicato sul sito del ...È successo in Croazia, a Dubrovnik, col portiere del Bayern Monaco ripreso su una barca mentre intona "Lijepa li si" ("Quanto sei bella") del controverso cantante croato Marko Perkovic DUBROVNIK ...