Bruxelles - Euro 7, aperte le consultazioni pubbliche (Di lunedì 13 luglio 2020) La Commissione Europea ha avviato le consultazioni pubbliche in vista dell'introduzione dello standard Euro 7 sulle emissioni: si tratta del secondo passaggio procedurale della roadmap già avviata nell'ottica di redigere le nuove norme che regolino l'omologazione di automobili, furgoni, camion e autobus. La nuova fase, il quale terminerà il prossimo 20 novembre, apre la partecipazione a tutti i gruppi portatori di interesse, a partire dai rappresentanti degli Stati membri, dalle autorità locali e dalle aziende dell'industria automobilistica, per arrivare alle associazioni dei consumatori e ai privati cittadini.Fase due. La Commissione ha avviato una prima consultazione sull'Euro 7 alla fine di marzo: a rispondere sono state 68 aziende e associazioni di categoria, le quali hanno ... Leggi su quattroruote

Rinaldi_euro : Dovevo arrivare a Bruxelles per scoprire che in Italia avevamo due grandi esperti di #COVID David Sassoli, Roberto… - Rinaldi_euro : Ecco i 18 tedeschi che comandano a Bruxelles - Startmag - davideriva73 : @GiorgiaMeloni @AndrzejDuda @pisorgpl @ECRparty Complimenti festeggia pure per la vittoria di un nemico dell’Italia… - GiusPecoraro : RT @INGFiore2: Il vigliacco ha risposto nei comizi e nelle televisioni senza giornalisti veri: Io non credo nell'Euro e nell'Europa dei bur… - INGFiore2 : Il vigliacco ha risposto nei comizi e nelle televisioni senza giornalisti veri: Io non credo nell'Euro e nell'Europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles Euro Euro 7: la Commissione europea apre le consultazioni pubbliche Quattroruote Gentiloni intervistato da Die Welt lo ammette: «La recessione di Covid minaccia di distruggere la zona euro»

La prossima settimana, Merkel, Macron & Co. negozieranno sul programma di stimolo economico dell'UE. Il cancelliere sarebbe la persona giusta per trovare un compromesso, afferma il commissario per gli ...

Che fine ha fatto il nuovo Mes?

Bruxelles. La riforma del trattato del Meccanismo europeo di ... Dopo un decennio a contatto con le istituzioni europee, il suo euro-entusiasmo si è trasformato in euro-realismo: l'Europa è quello che ...

La prossima settimana, Merkel, Macron & Co. negozieranno sul programma di stimolo economico dell'UE. Il cancelliere sarebbe la persona giusta per trovare un compromesso, afferma il commissario per gli ...Bruxelles. La riforma del trattato del Meccanismo europeo di ... Dopo un decennio a contatto con le istituzioni europee, il suo euro-entusiasmo si è trasformato in euro-realismo: l'Europa è quello che ...