Bollette luce poco chiare: la denuncia dell'Antitrust (Di lunedì 13 luglio 2020) Bollette, Antitrust: l'audizione al SenatoBollette, scelte dei consumatori alterateBollette, l'aumento degli oneriBollette, il messaggio dell'Antitrust al legislatoreBollette, Antitrust: l'audizione al SenatoTorna su Bollette in cui i costi non sono facilmente comprensibili dagli utenti a causa di una «complessità e articolazione tale da compromettere significativamente la trasparenza e la comprensibilità delle fatture per l'utenza». Questo ha riferito il capo di gabinetto dell'Antitrust, Enrico Quaranta, in audizione al Senato. La mancanza di chiarezza costringe l'utenza a fare scelte non consapevoli. ... Leggi su studiocataldi

