Arrivano le “Notti dei Giganti”: Giove e Saturno protagonisti in cielo, facilmente visibili ad occhio nudo (Di lunedì 13 luglio 2020) Giove e Saturno protagonisti incontrastati del cielo di luglio. I due pianeti più grandi del Sistema Solare raggiungeranno l’opposizione, cioè si troveranno in un punto opposto al Sole rispetto a un osservatore terrestre, e “saranno nelle migliori condizioni di osservabilità dell’anno, raggiungendo la massima luminosità e la minima distanza dalla Terra,” spiega l’Unione Astrofili Italiani. L’UAI organizza per l’occasione le “Notti dei Giganti“, dal 24 al 26 luglio, serate osservative dedicate ai due pianeti. Il primo a raggiungere l’opposizione sarà Giove, domani 14 luglio, seguito da Saturno il 20: si potranno scorgere nella stessa costellazione, il Sagittario, e come sfondo avranno il ... Leggi su meteoweb.eu

tuttafirenze : Anche il #Mugello va alla scoperta della #archeologia. - PNTK77 : Le notti strane arrivano senza avvisare. #buongiorno???? - youarethesun__ : Odio questa mia insicurezza questo mio credere che non ce la posso fare a superare tutto ciò che mi pone la vuta da… - Mimmo_Black_Blu : RT @SiuLam82: Allineamento Giove, Saturno, Luna e Marte nelle notti dall'8 al 10 luglio. Cometa Neowise visibile ad occhio nudo a Nord Est.… - aapv2016 : RT @SiuLam82: Allineamento Giove, Saturno, Luna e Marte nelle notti dall'8 al 10 luglio. Cometa Neowise visibile ad occhio nudo a Nord Est.… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano “Notti Metadone tra i ragazzi, i morti di Terni non sono un caso isolato Corriere della Sera