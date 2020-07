Vasto incendio di sterpaglie a Melito, danneggiata anche una chiesa (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito di Napoli (Na) – Un incendio di sterpaglie divampato a Melito, comune a nord di Napoli, ha causato danni alla chiesa di Santa Maria Madre del Risorto. Ancora sconosciute le cause che hanno generato il rogo. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Al momento non è stato ancora fatto un bilancio dei danni alla chiesa, ma non si registrano feriti. L'articolo Vasto incendio di sterpaglie a Melito, danneggiata anche una chiesa (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

