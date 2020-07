Trovati pesticidi in una delle acque più pure d’Europa: anche Evian non è esente da contaminazioni (Di domenica 12 luglio 2020) pesticidi nell’acqua Evian, una delle più diffuse (e care) d’Europa. I ricercatori hanno individuato residui di clorotalonil nella famosa acqua proveniente dalla Svizzera. La concentrazione della sostanza è comunque inferiore ai limiti legali, dunque non dovrebbe risultare nociva per la salute, ma è comunque un campanello d’allarme per i consumatori se si pensa che “nemmeno l’acqua di Evian, considerata così pura da essere utilizzata dai ricercatori come base di riferimento, è esente da contaminazioni”, come spiega lo “Sportello dei Diritti”. Il clorotalonil è un pesticida vietato in alcuni stati UE dall’inizio dell’anno. A dare notizia dell’individuazione della sostanza ... Leggi su meteoweb.eu

