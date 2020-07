‘Temptation Island’, ecco quando andranno in onda le ultime puntate della settima edizione (e quando inizierà quella di Alessia Marcuzzi) (Di domenica 12 luglio 2020) La messa in onda della settima edizione di Temptation Island è iniziata solo da qualche settimana, eppure si sta già lavorando alla prossima. È ormai certo che in autunno vedremo nuovamente Temptation Island, sempre in prima serata su Canale 5. Ma, al posto di Filippo Bisciglia, ci sarà Alessia Marcuzzi a condurlo, dopo il successo dello scorso anno. A confermare il successo del programma vi sono anche gli ascolti delle due puntate già andate in onda di questa edizione, che non risparmiano colpi di scena, come il falò anticipato di Alessandro Medici e Sofia Calesso. TvBlog.it è in grado di anticiparci quando effettivamente ... Leggi su isaechia

