Nicchi conferma: “Parma-Roma? Errore di Fabbri” (Di domenica 12 luglio 2020) Il rigore non concesso al Parma durante la sfida con la Roma ha scatenato moltissime polemiche attorno all'arbitro Fabbri. Nonostante l'aiuto VAR il direttore di gara ha preferito non concedere il penalty alla squadra di D'Aversa e Lucarelli in conferenza stampa aveva sfogato tutta la sua rabbia.LE PAROLE DI Nicchicaption id="attachment 290289" align="alignnone" width="300" Nicchi (Getty Images)/captionA quattro giorni di distanza il presidente dell'Aia Nicchi è tornato sull'episodio ammettendo le colpe di Fabbri: "Ci siamo sentiti dire che gli arbitri andavano poco al VAR, poi hanno iniziato a dire che ci andavano troppo. Sicuramente quello è un Errore, ma non posso pensare che se un arbitro sbaglia lo fa volontariamente, sarebbe incredibile. Ma a volte arbitrando si fanno degli errori e ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Nicchi conferma Il cliché noto da 11 anni si mette in moto: Nicchi avvisa tutti Il Napoli Online Arbitri agrigentini confermati nei comitati comitati nazionale e regionale

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, presieduto da Marcello Nicchi, ha confermato gli arbitri agrigentini Antonino Sciabbarrà e Mario Chillura rispettivamente componente del Comit ...

