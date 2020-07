Napoli, svolta per Callejon? Un aspetto potrebbe convincere anche ADL (Di domenica 12 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea iniziano a programmare il futuro. Gli azzurri, infatti, sono già qualificati per la prossima Europa League ed attualmente sta concludendo il campionato di Serie A con l’obiettivo di qualificarsi al quinto posto della classifica del massimo campionato italiano. In attesa di capire i nuovi colpi, si guarda tra i … L'articolo Napoli, svolta per Callejon? Un aspetto potrebbe convincere anche ADL Leggi su dailynews24

Siamo sicuri che i sottoscrittori di Btp futura siano soltanto dei patrioti? Chiede una riflessione sul punto Ferruccio de Bortoli nella sua analisi su L’Economia in edicola domani gratis con il Corri ...

Gattuso contro Pioli, scusate il ritardo. Con loro un Napoli-Milan da Champions

Guardando i numeri della serie A potrebbe essere un'anonima sfida tra la sesta e la settima in classifica. A distanze abissali non solo dalla Juve capolista, ma persino dalla zona Champions. Quattordi ...

