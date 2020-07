Gp Stiria, disastro Ferrari: l'ironia corre sui social (Di domenica 12 luglio 2020) SPIELBERG - Il flop della Ferrari scatena l'ironia e l'amarezza dei tifosi della scuderia di Maranello sui social. L'hashtag #Ferrari entra in tendenza al via del GP di Stiria, quando Charles Leclerc ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - Agenzia_Ansa : #Stiriagp Disastro #Ferrari in partenza, le due Rosse si toccano. #Vettel e #Leclerc costretti al ritiro #ANSA… - RaiSport : Disastro #Ferrari al #GPdiStiria, ritirati #Vettel e #Leclerc, gara in corso I due ferraristi si sono scontrati al… - infoitsport : Gp di Stiria, disastro Ferrari: Vettel e Leclerc si toccano, ritirati. Il pilota monegasco: “Scusate è colpa mia” - vanigliami : Gp di Stiria, doppietta Hamilton-Bottas. Disastro Ferrari, incidente Leclerc-Vettel alla terza curva -

Come la corsa delle due Ferrari sul circuito del gp di Stiria, anche sulla stagione della ... voluto fare qualche giro in più per capire”. Disastro completo dunque per le Rosse che cercavano ...Lungo il circuito del Red Bull Ring, Lewis Hamilton raggiunge quota 85 vittorie e ora si trova a meno 6 dal record di Michael Schumacher. Dietro ad Hamilton il compagno di squadra Bottas a completare ...