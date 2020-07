Formula 1, Red Bull più lenta della Mercedes in Stiria: Verstappen e Albon sfiduciati in vista del GP d’Ungheria (Di domenica 12 luglio 2020) Niente da fare per la Red Bull al cospetto delle due Mercedes oggi nel GP di Stiria, Hamilton e Bottas hanno chiuso davanti a Verstappen e Albon grazie alla maggiore velocità in rettilineo. Mark ThompsonUn problema che il pilota olandese ha sottolineato nel post gara: “oggi ho spinto il più possibile per restare con Lewis, ma non è stato possibile. Abbiamo del lavoro da fare. Alla fine, con Valtteri, l’ho visto arrivare e le mie gomme erano morte. Fino ad allora è stata una gara noiosa, poi c’è stato un po’ di divertimento. Dobbiamo continuare a lavorare sulla macchina e anche sul motore, perché siamo lenti nei rettilinei. Dobbiamo lavorare un po’ su entrambi gli aspetti”. Foto Getty / Charles CoatesSulla stessa ... Leggi su sportfair

