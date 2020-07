Fazio fa il maestrino. Ma l'hostess lo mette a tacere - (Di domenica 12 luglio 2020) Francesca Galici Botta e risposta tra Fabio Fazio e un'assistente di volo, contrariata da un tweet generalizzante del conduttore di Rai3 sul mancato distanziamento a bordo degli aerei con conseguente scarso rispetto dell'obbligo di mascherina Nostante il clima catastrofistico e la volontà di prorogare l'emergenza, l'Italia sta lentamente provando a rimettersi in piedi dopo l'emergenza sanitaria del Covid-19. La moria diffusa di imprese commerciali è stata la diretta conseguenza del lockdown e dell'assenza di un adeguato progetto di sostegno ma ora l'Italia deve ripartire e lo può fare dal turismo. Il patrimonio paesaggistico e infrastrutturale del nostro Paese è unico al mondo e l'Italia deve tornare a essere una meta ambita per il tursmo nazionale ma, soprattutto, internazionale. Per farlo ha bisogno del supporto ... Leggi su ilgiornale

