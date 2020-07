Coronavirus, positivi 28 dei 70 migranti sbarcati a Roccella Jonica (Di domenica 12 luglio 2020) migranti positivi al Coronavirus sbarcati in Calabria. Dei 70 immigrati, tutti maschi e di nazionalità pakistana, sbarcati ieri a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, 28 sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. I migranti erano stati avvistati venerdì sera a bordo di un’imbarcazione a largo di Caulonia e sono stati trasportati fino al porto della cittadina sulla costa ionica calabrese con una motovedetta della Capitaneria di porto. Gli stranieri sbarcati tutti smistati in centri di accoglienza e posti in isolamento Gli stranieri, tutti di nazionalità pakistana, sono stati smistati in centri di accoglienza della provincia di Reggio Calabria e posti ... Leggi su urbanpost

