Ragazzo 17enne attaccato da un squalo, inutili i soccorsi, è morto sul posto (Di sabato 11 luglio 2020) L'ultimo incidente era avvenuto solo una settimana fa sempre sulla costa orientale del Paese. inutili i soccorsi, il Ragazzo è morto sul posto. Un surfista di 17 anni è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo davanti la spiaggia di Wooli, a circa 630 chilometri a nord di Sydney, mentre faceva surf sulla costa orientale dell'Australia. "Numerosi surfisti hanno prestato soccorso prima che il teenager ferito potesse essere portato a riva", ha scritto la polizia in una nota, ma è stato inutile: il Ragazzo è morto sul posto. Lo squalo ha attaccato ...

