Pagelle Brescia-Roma 0-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 11 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Brescia-Roma 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Rigamonti la squadra di Paulo Fonseca si sblocca nella ripresa e porta a casa la seconda vittoria di fila che la rilancia al quinto posto in solitaria in attesa di Napoli-Milan. Decidono le reti di Fazio, Kalinic e del rientrante Nicolò Zaniolo: per il Brescia la retrocessione sembra ormai sempre più vicina. Brescia (4-3-1-2): Andrenacci 5; Sabelli 6, Papetti 5, Chancellor 5, Mangraviti 5.5 (41’ st Semprini sv); Bjarnason 5.5 (13’ st Donnarumma 5.5), Tonali 5.5, Ndoj 5 (1’ st Dessena 5); Spalek 5.5 (33’ st Ghezzi sv); ... Leggi su sportface

PAGELLE Brescia Roma : Perez incanta - male Andrenacci VOTI I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Roma , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

I top e flop e i ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: Le dei protagonisti del match tra e , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ... Brescia-Roma 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Kalinic convince - Andrenacci no [FOTO] Brescia-Roma , le pagelle di CalcioWeb – Il riscatto della Roma. Ottima prestazione per la squadra di Fonseca che è tornata al successo, va però considerato anche l’avversario perché questo Brescia è ...

, le di – Il riscatto della Roma. Ottima prestazione per la squadra di Fonseca che è tornata al successo, va però considerato anche l’avversario perché questo Brescia è ... PAGELLE Brescia Roma : TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Roma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Roma, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

sportli26181512 : Brescia, le pagelle di CM: Torregrossa predica nel deserto. Chancellor spaesato: Brescia-Roma 0-3 Andrenacci...… - CalcioWeb : #BresciaRoma 0-3, le pagelle di CalcioWeb: Kalinic convince, Andrenacci no [FOTO] - - sportface2016 : #BresciaRoma, le pagelle del match: #Zaniolo che bella notizia - zazoomnews : Pagelle e Highlights 32^giornata: Lazio-Sassuolo 1-2 Caputo stende i biancocelesti! Brescia-Roma (LIVE ore 19:30) e… - calciomercatoit : ?? #BresciaRoma - I voti dei primi 45 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Brescia Verdi illumina: serata da 7,5. Al Brescia non basta un Torregrossa da 6,5 La Gazzetta dello Sport Pagelle e tabellino Brescia-Roma: i voti della prima frazione

Le pagelle ed il tabellino della prima frazione della gara tra Brescia e Roma allo stadio Rigamonti valida per la 32esima giornata di Serie A PAGELLE TABELLINO BRESCIA ROMA PRIMO TEMPO/ Secondo antici ...

PAGELLE Brescia Roma: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Brescia Roma Le pagelle dei protagonisti del match tra Brescia e Roma, valido per la 32ª giornat ...

Le pagelle ed il tabellino della prima frazione della gara tra Brescia e Roma allo stadio Rigamonti valida per la 32esima giornata di Serie A PAGELLE TABELLINO BRESCIA ROMA PRIMO TEMPO/ Secondo antici ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Brescia Roma Le pagelle dei protagonisti del match tra Brescia e Roma, valido per la 32ª giornat ...