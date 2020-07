NBA – LaVar Ball ammette: “i New York Knicks vogliono LaMelo al Draft, il gradimento è reciproco” (Di sabato 11 luglio 2020) LaVar Ball torna a parlare in ottica Draft, tessendo le lodi del figlio LaMelo che ad ottobre sarà fra i giovani talenti sorteggiati con le prime chiamate. LaVar Ball ha dichiarato che i New York Knicks stanno particolarmente seguendo il figlio e il gradimento fra le parti sia reciproco: “le squadre stanno monitorando tutti i giocatori disponibili, ma si soffermano solitamente su un prospetto in particolare, che credono particolarmente adatto al loro contesto. Una franchigia sta seguendo LaMelo da parecchio tempo e non nascondo che egli gradirebbe quella destinazione; parlo dei New York Knicks, una franchigia storica, che ha però bisogno di un giocatore che ... Leggi su sportfair

