Lea Michele, furia dei fan di Glee: “Ci dovevi essere tu al posto di Naya Rivera”, le agghiaccianti tesi dei complottisti (Di sabato 11 luglio 2020) I fan di Glee sono letteralmente a pezzi per la sparizione di Naya Rivera, scomparsa nel nulla dopo la gita al lago in compagnia del figlio di quattro anni. Le autorità del posto, hanno stabilito morte presunta, convinti che possa trattarsi di annegamento. Ed intanto, gli estimatori della serie si sono scagliati contro Lea Michele.... L'articolo Lea Michele, furia dei fan di Glee: “Ci dovevi essere tu al posto di Naya Rivera”, le agghiaccianti tesi dei complottisti proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

osnapitzvalaaa : RT @Daninseries: C'è gente che in queste ore è arrivata a offendere Lea Michele, che per l'amor del cielo non è uno stinco di santo eh, acc… - blogtivvu : La furia dei fan di Glee si è riversata sull'account Instagram di Lea Michele, ex collega di Naya Rivera: 'Ci dovev… - blogtivvu : Lea Michele, furia dei fan di Glee: “Ci dovevi essere tu al posto di Naya Rivera”, le agghiaccianti tesi dei complo… - mygilbertcutie : RT @ladygaia_31: Comunque tutti voi che alla vicenda di Naya Rivera rispondete con 'quello che é successo a lei sarebbe dovuto succedere a… - _guardaigatti : Ma c'è gente che veramente crede ci sia Lea Michele dietro la scomparsa di Naya SONO F4 BASITA MA VI SCOREGGIA VERAMENTE IL CERVELLO -