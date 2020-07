Lazio, Inzaghi dice addio allo scudetto: “parlarne è azzardato, pensiamo a conquistare il pass per la Champions” (Di sabato 11 luglio 2020) Terza sconfitta consecutiva per la Lazio, che perde di nuovo all’Olimpico questa volta contro il Sassuolo. Biancocelesti in caduta libera nelle ultime settimane, caratterizzate da tre ko che hanno definitivamente fatto sfumare il sogno scudetto. Foto Getty / Paolo BrunoInterrogato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha ammesso: “i ragazzi hanno dato tutto. Purtroppo in questo momento non basta, bisogna fare tutti quanti di più. In questi giorni abbiamo parlato tanto coi ragazzi. È un periodo particolare. Non abbiamo un calendario semplice. Il Sassuolo ha la possibilità di cambiare 9-10 giocatori rispetto a 2 giorni fa. Abbiamo fatto il copia e incolla della partita di Lecce. Dobbiamo cercare si ricompattarci, si vede che non siamo lucidi. 3 mesi fa non avremmo preso 2 gol ... Leggi su sportfair

