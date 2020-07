Johnny Depp: “taglierò il pene di Elon Musk“, il presunto amante di Amber Heard (Di sabato 11 luglio 2020) La corte ha letto alcuni messaggi minacciosi contro Elon Musk inviati da Johnny Depp all'ex fidanzato di Lady Gaga Johnny Depp avrebbe minacciato di tagliare il pene di Elon Musk, sospettato di aver una relazione con l'allora moglie Amber Heard. Le chat telefoniche dell'attore sono state mostrate alla corte nel processo che la star dei Pirati dei Caraibi ha intrapreso contro The Sun che lo definì un 'picchiatore di mogli'. Le rivelazioni sul matrimonio da incubo tra Johnny Depp e Amber Heard continuano, dopo che nei giorni scorsi Amber Heard ha diffuso due foto shock per dimostrare il consumo di droga da parte di ... Leggi su movieplayer

Johnny Depp e Amber Heard - fino a che punto «l'amore» può toccare il fondo? Nessuno guarderà più questa foto di Amber Heard e Johnny Depp come prima. Bellissimi, innamorati, attovagliati a un tavolo di Hollywood. I quattro giorni del processo contro il Sun a Londra non hanno solo sbattutto in prima pagina gli ...

Johnny Depp : "Amber Heard ha defecato nel nostro letto" Johnny Depp torna a parlare di uno degli episodi più inquietanti del suo matrimonio con Amber Heard : l'attrice avrebbe sporcato il letto di feci per fargli uno scherzo.

Johnny Depp | Orrore nel divorzio dalla Heard : dita tagliate e cocaina Johnny Depp e Amber Heard sanno mettendo in scena uno dei peggiori divorzi del secolo: nelle ultime notizie spunta un dito tagliato di netto durante una lite coniugale e una colazione a base di strisce di coca.

