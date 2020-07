Incendio nelle campagne di Berchidda, sul posto due elicotteri (Di sabato 11 luglio 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Ancora incendi in Sardegna, oggi 2 interventi… Scoppia un Incendio nelle campagne di Telti, arriva… Oggi 11 incendi in Sardegna: gli interventi per… ... Leggi su galluraoggi

lillidamicis : Momenti di panico questa sera ( 10/7/2020 )a Grottaglie dove nelle campagne tra la zona 167 e contrada Monte Pizzut… - QuiMesagne : Incendio nelle contrade a Sud di Mesagne. La testimonianza di Stefano Bello - mecca_salvatore : RT @cronachelucane: GROSSO INCENDIO TRA BELLA E BARAGIANO - I Vigili del Fuoco sono rimasti impegnati per circa 20 ore nelle difficili e co… - gpcirronis : Un elicottero arrivato dalla base di Anela sta intervenendo per spegnere un incendio che sta interessando la locali… - cronachelucane : GROSSO INCENDIO TRA BELLA E BARAGIANO - I Vigili del Fuoco sono rimasti impegnati per circa 20 ore nelle difficili… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nelle Incendio a Loreto Aprutino, rotoimballatrice divorata dalle fiamme: si indaga sulle cause [FOTO] IlPescara Grosso incendio a Brancaccio, una strada avvolta dal fumo: il video dell'intervento dei vigili del fuoco

Fumo e una nube di fumo a Brancaccio. Incendiati questa mattina cumuli di rifiuti che alimentano la discarica in via Vittorio Ducrot, nella zona industriale. Il rogo ha coinvolto buona parte della str ...

Incendio tra Fidene e Serpentara, collina devastata dalle fiamme: il rogo va avanti da ore

Dura da ore l’incendio che sta devastando la collina tra Serpentara e Fidene a Roma. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, ma le fiamme non accennano a diminuire e continuano ...

Fumo e una nube di fumo a Brancaccio. Incendiati questa mattina cumuli di rifiuti che alimentano la discarica in via Vittorio Ducrot, nella zona industriale. Il rogo ha coinvolto buona parte della str ...Dura da ore l’incendio che sta devastando la collina tra Serpentara e Fidene a Roma. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco con diverse squadre, ma le fiamme non accennano a diminuire e continuano ...