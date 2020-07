Il calciatore di Premier League: “Sono gay, ma vivo un incubo. Ci sono ancora troppi pregiudizi” (Di sabato 11 luglio 2020) Un mezzo passo avanti, per lui. Con la speranza, sua e di tutti gli altri che si trovano nella sua stessa situazione, che le cose possano cambiare. Un calciatore omosessuale di Premier League ha scritto una lettera aperta, rimasta però anonima. Dice di essere gay, ma non vuole svelare l’identità. Pensa che nel calcio ci siano ancora troppi pregiudizi e che confessare tale verità possa rendergli le cose peggiori. “Da bambino tutto quello che volevo era fare il calciatore – si legge – Alla fine ci sono riuscito, ma c’è qualcosa che mi rende diverso dalla maggior parte dei giocatori di Premier League. sono gay. E persino scriverlo in questa lettera è un ... Leggi su calcioweb.eu

“Vivo un incubo. Ho paura di dire la verità” la lettera anonima di un calciatore gay in Premier Il sito di Gianluca Di Marzio riporta alcuni stralci di una singolare lettera anonima indirizzata alla Premier League. Ha scriverla un calciatore gay che parla della sua situazione, ma soprattutto della sua paura a fare coming out “Vivo un ...

Il sito di Gianluca Di Marzio riporta alcuni stralci di una singolare indirizzata alla League. Ha scriverla un gay che parla della sua situazione, ma soprattutto della sua a fare coming out “Vivo un ... La rivelazione di una ex escort : “Ho avuto un figlio da un calciatore di Premier League” Una ex escort di nome Katy Morgan ha svelato a ‘The Sun’ un incredibile retroscena relativo a suo figlio , che sarebbe nato da una notte di passione con un calciatore di Premier League: “Era scioccato quando gli ho detto che ...

Una ex di nome Katy Morgan ha svelato a ‘The Sun’ un incredibile retroscena relativo a suo , che sarebbe nato da una notte di passione con un di League: “Era scioccato quando gli ho detto che ... Calciomercato Juventus - all-in sul calciatore della Premier League Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Paratici ha deciso di puntare tutto sul calciatore della Premier League come rinforzo estivo La Juventus, in questa stagione, ha accusato molto il fatto di avere poche alternative sulle fasce di difesa. ...

