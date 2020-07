Dieci donne accusano il giornalista ed ex assessore di Milano Paolo Massari in carcere per stupro. I pm: “Modalità seriali” (Di sabato 11 luglio 2020) In sette sono già state ascoltate dagli investigatori e altre si sarebbero fatte avanti con l’imprenditrice 56enne che, lo scorso 13 giugno, lo ha denunciato dopo essere fuggita dal suo seminterrato. Racconta tutte una storia simile: il giornalista di Mediaset, ora sospeso dall’azienda, ed ex assessore di Milano Paolo Massari, in carcere da quasi un mese con l’accusa di violenza sessuale, le avrebbe aggredite sessualmente. Molte delle violenze di cui le donne hanno riferito sono lontane nel tempo e poiché il reato è procedibile solo per querela, da sporgere entro sei mesi, non saranno mai perseguibili penalmente. Venerdì – come riporta il quotidiano La Stampa – si è svolto l’incidente probatorio ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Paolo Massari è un seduttore seriale”. Altre dieci donne accusano di stupro il giornalista Mediaset Su La Stampa nuovi sviluppi del torbido caso riguardante Paolo Massari . Il giornalista di Mediaset (ora sospeso), ex assessore del Comune di Milano, fu arrestato a giugno con l’accusa di stupro ai danni di una imprenditrice milanese. La ...

