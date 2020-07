Design coinvolgente, versatilità e anche… una cantina dei vini: Arcadia Yachts presenta il ‘sensuale’ SHERPA (Di sabato 11 luglio 2020) Continua, a dieci anni dalla nascita, la crescita di Arcadia Yachts in tutto il mondo. Ne è la conferma il lancio del nono SHERPA, questa volta in versione Owner’s Suite, sceso in acqua pochi giorni fa e destinato a raggiungere il proprio armatore in Australia nelle prossime settimane. Un secondo esemplare Owner’s Suite, questa volta destinato al mercato mediterraneo, si aggiungerà presto alla flotta SHERPA, che ha riscosso grande successo in questi anni con tutte le sue possibili versioni. Ricordiamo in particolare le versioni “Sun Lovers” (con tre grandissimi prendisole a poppa) e Black Tie. UN ESEMPLARE DEDICATO ALL’ARMATORE Questo nono esemplare di SHERPA è allestito in versione Owner’s Suite. Se il layout finora più diffuso ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Design coinvolgente Sabato prossimo riparte il waterfront Costa Smeralda con tante novità e sorprese OlbiaNotizie DESIGN. MILANO ALLA RICERCA DI IDEE E PROGETTI CREATIVI PER RILANCIARE LA CREATIVITA’ E IL DESIGN IN CITTA’

Tajani: ”Un nuovo appuntamento utile a superare il lungo periodo di stop imposto dal Covid-19 e sviluppare il ruolo di Milano quale capitale internazionale della cultura della progettazione” (mi-loren ...

Milano si rilancia con Design City

Milano, 6 luglio 2020 - Dopo quasi quattro mesi di buio creativo, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano ritrova la sua vocazione per il design. Si riparte, perché il virtuale non fa rima con spettacol ...

Tajani: ”Un nuovo appuntamento utile a superare il lungo periodo di stop imposto dal Covid-19 e sviluppare il ruolo di Milano quale capitale internazionale della cultura della progettazione” (mi-loren ...Milano, 6 luglio 2020 - Dopo quasi quattro mesi di buio creativo, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano ritrova la sua vocazione per il design. Si riparte, perché il virtuale non fa rima con spettacol ...