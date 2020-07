Covid, “assalti concentrici di 2 ceppi virali diversi. E non solo»: lo studio sulla virulenza in Lombardia (Di sabato 11 luglio 2020) Covid in Lombardia, “assalti multipli e concentrici di 2 ceppi virali diversi. E non solo». Uno studio concentrato proprio sulla virulenza del virus nella regione spiega il perché di tanta e tale virulenza e l’origine della «tempesta virale». Parlando dell’epidemia di Sars-CoV-2 che ha colpito la Lombardia, nelle scorse settimane il presidente del Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi l’aveva descritta non a caso come «una pioggia di meteoriti» che si è abbattuta «in contemporanea e all’insaputa di tutti». Il riferimento era agli esiti che erano in arrivo da uno ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Covid, “assalti concentrici di 2 ceppi virali diversi. E non solo»: lo studio sulla virulenza in Lombardia… - StampaNovara : Assalti ai negozi con la mascherina anti-Covid tra Galliate e Pernate, patteggia quattro anni - zilvia_dr : RT @effe_derossi: Le comunità resistenti di Roma Est ai tempi del Covid-19 nelle parole e nella musica degli Assalti Frontali https://t.co… - effe_derossi : Le comunità resistenti di Roma Est ai tempi del Covid-19 nelle parole e nella musica degli Assalti Frontali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid “assalti Italia, cosa ci attenderà nel “day after” del coronavirus? Difesa e Sicurezza