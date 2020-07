Coronavirus, Ilaria Capua: “Sono ottimista. Seconda ondata? Dipende da noi” (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus: la virologa ottimista sulla situazione italiana perché ha notato un senso di responsabilità dei cittadini Coronavirus: la nota virologa Ilaria Capua ha fatto il punto della situazione nel nostro paese in un intervista a Sky Tg24 dove si sofferma sui temi principali che riguardano aumento dei contagi e possibile Seconda ondata in autunno. La … L'articolo Coronavirus, Ilaria Capua: “Sono ottimista. Seconda ondata? Dipende da noi” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Notizie del 12 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati in ospedali, zero in terapia intensiva REGIONE – Domenica 12 luglio 2020 prosegue l’informazione sul ca ...È utile o no chiudere le scuole? Davvero la chiusura serve a limitare il contagio da nuovo coronavirus in una comunità, città, paese, al di là dei rischi che corrono insegnanti e studenti? È questo un ...