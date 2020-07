Corona virus: Italia, 13303 positivi a test (-125 in un giorno) con 34945 decessi (7) e 194579 guariti (306). Totale di 242827 casi (188) Dati della protezione civile (Di sabato 11 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13303 positivi a test (-125 in un giorno) con 34945 decessi (7) e 194579 guariti (306). Totale di 242827 casi (188) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

