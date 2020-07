Chiede a tre passeggeri di indossare le mascherine. Autista aggredito e ucciso (Di sabato 11 luglio 2020) aggredito e ucciso da alcuni passeggeri che si sono rifiutati di indossare le mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici. La barbarie si è consumata a Bayonee, nel sud-ovest della Francia. La vittima è il 59enne Philippe Monguillot, Autista di autobus. Monguillot ha chiesto a tre passeggeri di vedere i loro biglietti, insistendo sull’obbligo delle mascherine protettive … L'articolo Chiede a tre passeggeri di indossare le mascherine. Autista aggredito e ucciso NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

paol_2911 : Figlia vorrebbe tre treccine laterali Passa una signora che le fa Chiede 15 euro Contratto per 10 Mi vengono i sens… - cclatwe : Fosse vera la notizia, bella mossa. Piena sintonia tra cozzolone xylella e l'uomo di scienza… - Paojack81 : @SilentKiller0ne @pap1pap Chiede Neymar mbappé? O magari di cacciare i falliti e inserire due tre titolari e due tr… - parkcherryontop : Prima volta in tre anni che qualcuno mi chiede se sono italiana - orpheuvs : i miss cucinarmi le cose alle tre di notte a casissimo sopra mentre bf dormiva tranquillamente mentre ora appena ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede tre

AreaNapoli.it

ABBADIA LARIANA – La Elettromeccanica Zuccoli S.r.l. di Abbadia Lariana festeggia quest’anno i 50 anni di attività e celebra l’importante traguardo con i suoi collaboratori. Fondata a Mandello del Lar ...Blitz elettorale questa mattina in via San Giovanni a Oneglia per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il leader di “Cambiamo”, accompagnato dall’assessore all’urbanistica Marco Scajola, ...