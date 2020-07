Agente Tonali: «Sandro diventerà un campione. L’Inter ha già colmato il gap con la Juve» (Di sabato 11 luglio 2020) Le dichiarazioni di Beppe Bozzo, Agente di Sandro Tonali, obiettivo della Juventus e dell’Inter L’Agente di Sandro Tonali, Beppe Bozzo, ha parlato al Foglio Sportivo del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni. Tonali – «Tonali incarna l’unicum perché è nato grande. E’ brillante, ragione, è responsabile e nonostante l’età è molto maturo: fattori he certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un campione. D’altronde, non diventi Modric se non sei intelligente, se non sai di avere qualcosa in più rispetto agli altri». LA Juve – «L’Inter ... Leggi su calcionews24

