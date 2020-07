‘Uomini e Donne’, Ida Platano annuncia: “La storia con Riccardo Guarnieri è arrivata al capolinea”. I motivi (Di venerdì 10 luglio 2020) La scorsa stagione di Uomini e Donne, ad appassionare i telespettatori ci sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri: dopo quella che sembrava essere una rottura definitiva, infatti, i due erano tornati nei parterre del Trono Over, ma inevitabilmente, nonostante le frequentazioni del Cavaliere con altre donne e quella di Ida con Armando Incarnato, era ricominciato il tira e molla. Avevamo visto Riccardo commuoversi al centro dello studio e regalare a Ida un anello di fidanzamento e avevamo visto, dopo qualche settimana, i due ritornare e raccontare la loro felicità. Durante il lockdown gli Idardo, come vengono chiamati dai loro numeri sostenitori, hanno trascorso insieme la quarantena, a Brescia, con il figlio della Platano e sono stati ospiti della prima puntata del format speciale di Uomini e ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Buon compleanno al Corpo della Polizia Penitenziaria, che merita rispetto, solidarietà e sostegno. Queste donne e q… - PaolaTavernaM5S : Il M5s ha sempre detto NO all'ipotesi che la gestione del @PontediGenova possa tornare in mano ai Benetton. La loro… - robersperanza : La ricerca è la vera chiave per vincere il Covid. L’Italia è nel gruppo di testa nelle sperimentazioni sugli adenov… - RaiNews : Sono passati 25 anni dal massacro di uomini e ragazzi nella città bosniaca di Srebrenica, ma ogni anno altri corpi… - Antonio_Strazz : dichiarata e tutelata dall'ONU, a cui protezione c'era una guarnigione di Caschi blu olandesi dell'Onu, che però co… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia