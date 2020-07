UeD oggi, Giovanna e Sammy: Graziani sorprende, Davide dice la sua (Di venerdì 10 luglio 2020) La storia d’amore di Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne sembra essere già giunta al capolinea. I due, al momento, preferiscono non fare chiarezza sullo stato attuale del loro rapporto. Entrambi vogliono prima comprendere come gestire la situazione. Non sappiamo, dunque, se stiano cercando di trovare un compromesso o … L'articolo UeD oggi, Giovanna e Sammy: Graziani sorprende, Davide dice la sua proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

