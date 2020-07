Turchia, Santa Sofia può ritornare ad essere una moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Consiglio di Stato della Turchia apre la strada ad un ritorno come mosche di Santa Sofia annullando un decreto del 1934 Santa Sofia, luogo simbolo della Turchia, può tornare ad essere una moschea. Il Consiglio di Stato turco ha infatti annullato un decreto risalente al 1934 che la trasformò in un museo. Affinché i … L'articolo Turchia, Santa Sofia può ritornare ad essere una moschea proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Il complesso di Santa Sofia a Istanbul - Reuters. COMMENTA E CONDIVIDI. . . . . . L’ex basilica di Santa Sofia, per come eravamo abituati a conoscerla noi, ossia come museo, ha le ore contate. Il suo ...L’ex basilica di Santa Sofia, per come eravamo abituati a conoscerla noi, ossia come museo, ha le ore contate. La conferma dovrebbe arrivare già oggi, ma la notizia in Turchia circolava già da due gio ...