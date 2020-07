Ti ricordi – Quando il neopromosso Bari comprò il leader dell’Aston Villa campione d’Europa e una delle promesse inglesi? (Di venerdì 10 luglio 2020) Ce li vedete il Crotone o il Frosinone acquistare Tony Kroos e Marco Asensio dal Real? Impossibile naturalmente, con ogni rispetto per calabresi e ciociari, ma una volta cose del genere potevano accadere. Sì, perché il Bari che nel 1985 tornava in Serie A, dopo il doppio salto dalla C1, infiammò il mercato comprando due inglesi dell’Aston Villa: uno era una leggenda locale, Gordon Cowans, mezzala e pilastro dei Villains con cui si era laureato prima campione d’Inghilterra e poi addirittura campione d’Europa nell’82; l’altro una delle migliori giovani promesse d’Oltremanica, il centravanti Paul Rideout, detto “bullet”. Vincenzo Matarrese riuscì ad assicurarseli pagando 1 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Vincenzo Matarrese riuscì ad assicurarseli pagando 1 miliardo e mezzo, tanti soldi per il 1985, garantendo a "Maciste" Bruno Bolchi due tasselli di prim'ordine. La A mancava a Bari da 15 anni, così co ...