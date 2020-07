Tenet: un misterioso update del sito ufficiale contiene uno spoiler sul film? (Di venerdì 10 luglio 2020) Un misterioso update del sito ufficiale di Tenet potrebbe contenere uno spoiler sul film di Christopher Nolan, in uscita il 26 agosto. Il sito ufficiale di Tenet, cervellotico come il film che promuove, avrebbe rivelato uno spoiler sull'atteso film di Christopher Nolan, in arrivo al cinema il 26 agosto. A scovare il potenziale spoiler sarebbe stato l'utente Twitter @antovolk, il quale avrebbe diffuso un link inserito come update nel sito web ufficiale di Tenet. La foto che si apre mostrando il poster con il protagonista John David Washington, invece del titolo Tenet, ... Leggi su movieplayer

Il cinema oltre il virus L’atteso e misterioso “Tenet” di Nolan guida la carica estiva

Tanti i film in uscita che non hanno ceduto allo streaming da “Little Joe” a “Galveston”. E a novembre il nuovo 007 Federica Lenzi Chissà se Steven Soderbergh, a cavallo fra il 2010 e il 2011, mentre ...

