Spazio: avanza la missione NASA per l’esplorazione del “ricchissimo” asteroide 16 Psyche (Di venerdì 10 luglio 2020) Prende il nome dal suo stesso obiettivo il nuovo robot della NASA destinato all’esplorazione dell’asteroide 16 Psyche, oggetto di 226 km situato nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Un articolo su Forbes fa il punto sulla missione, che rientra in un programma di esplorazione della NASA: la partenza è prevista nell’agosto 2021, con lancio dalla piattaforma 39 A di Cape Canaveral alla volta dell’asteroide ricco di metalli e sostanze che potrebbero valere circa 10mila quadrilioni di dollari. Il robot Psyche “partirà grazie al razzo di SpaceX Falcon Heavy, sorvolerà Marte nel 2023, e dovrebbe iniziare a orbitare intorno a Psyche nel 2026. Siamo solo nelle fasi iniziali di progetto ... Leggi su meteoweb.eu

