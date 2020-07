Sondaggi elettorali Piepoli: il partito di Paragone sfiora il 7% (Di venerdì 10 luglio 2020) Sondaggi elettorali Piepoli: il partito di Paragone sfiora il 7% Il bacino potenziale del nuovo partito che Gianluigi Paragone sta fondando sfiorerebbe il 7% secondo i Sondaggi elettorali condotti a fine giugno dall’Istituto Piepoli. La percentuale dei voti certi è importante se paragonata a quella dei partiti che oggi sono in campo. In pratica, il partito di Paragone vale la metà di quel Movimento 5 Stelle che lo ha espulso perché “votava contro le direttive del gruppo”. Sul potenziale elettorale del soggetto politico a cui sta lavorando l’ex grillino, si era espresso in precedenza anche un nostro ... Leggi su termometropolitico

