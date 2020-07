Simeone: “Contro il Lipsia sarà difficile, sarà un match equilibrato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha commentato il sorteggio della fase finale della Champions League. L’Atletico Madrid affronterà nei quarti di finale il Lipsia, che nel turno precedente ha fatto fuori il Tottenham. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da SportFace. “Nei quarti di finale giochi sempre contro grandi squadre. Dovremo affrontare una squadra tedesca che si sta comportando molto bene quest’anno, è stata tra le migliori in tutta la stagione. Il Lipsia ha uno stile di gioco molto offensivo, hanno molti giocatori che occupano l’intera ampiezza del campo e uno stile di gioco molto veloce. Probabilmente sarà un match equilibrato, con una possibilità del 50% per entrambe le squadre di passare il turno”. Foto: Marca L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

