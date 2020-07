Serie A, controlli della Procura Federale nei centri di Milan e Udinese (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuovi controlli degli ispettori della Procura Federale, che si sono recati nei centri sportivi di Milan e Udinese per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dal Governo. Prosegue, quindi, il secondo giro di verifiche nei centri di allenamento dei club di Serie A da parte dei pool ispettivi che, come di consueto, hanno acquisito la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. Le ispezioni alle quali vengono sottoposte anche le squadre di Serie B e i club impegnati nei Playoff di Serie C, continueranno sino al termine della stagione agonistica. Leggi su sportface

Fino a fine anno, per gli operatori a basso rischio, l'Unione europea ha stabilito una serie di regola flessibili per i controlli sulla produzione biologica. Non più necessaria l'ispezione annuale, ba ...

Il contagio viaggia sul pulmino delle badanti: tornavano a Treviso dal Kosovo per riprendere il lavoro

Una è risultata positiva mercoledì: l’Usl alla caccia di tutti i passeggeri. Si apre così, nella Marca, la questione delle badanti in arrivo dall’Est Europa e dei contagi da rientro TREVISO. La notizi ...

