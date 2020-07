Scuola: il voto anti-COVID in pagella (Di venerdì 10 luglio 2020) L’associazione dei presidi di Roma e del Lazio, appena gli esperti del Cts e delMinistero dell’Istruzione termineranno il proprio lavoro, è pronta a spedire a tutti i dirigenti una circolare per affrontare il nuovo anno scolastico. Con una novità: il voto anti-COVID in pagella. Spiega oggi Il Messaggero: Una sorta di prontuario per orientarsi in una sessione che sarà inevitabilmente segnata dall’emergenza virus. Nel documento dell’AssoPresidi, un capitolo a parte sarà dedicato al voto in condotta, giudizio che tiene in considerazione il comportamento degli alunni oltre alle presenze e alle assenze ingiustificate. «È un voto che fa media, ecco perché i ragazzi ci ... Leggi su nextquotidiano

Mascherine e distanze: le norme Covid a scuola finiscono nella pagella

Le regole anti-Covid fanno capolino in pagella. Non sono ancora tutte chiarissime, dato il turbinio di bozze e contro-bozze che circolano da settimane fra gli addetti ai lavori, ma l’associazione dei ...

