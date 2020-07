Regione Campania, cresce il numero dei positivi nella giornata odierna (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl bollettino odierno dell’unità di crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 7 Tamponi del giorno: 1.508 Totale positivi: 4.762 Totale tamponi: 299.725 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.093 (di cui 4.093 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo ... Leggi su anteprima24

vilmamoronese : La Regione Campania di ieri e di oggi è come una palude,puoi fare o smuovere tutto quello che vuoi, ma una volta ar… - matteosalvinimi : #Salvini:#Mondragone. Oggi ho incontrato mamme con bimbi autistici che hanno difficoltà ad avere da Regione Campani… - VincenzoDeLuca : ++ 'INGRESSI IN ITALIA DEL TUTTO INCONTROLLATI IN QUESTE CONDIZIONI NON ARRIVEREMO NEANCHE A SETTEMBRE' ++ Leggi… - Quasimezzogiorn : La Regione #Campania stanzia 25 milioni per il #sostegno all’#affitto - Torrechannelit : Emergenza COVID, dalla Regione Campania ulteriori 25 milioni per il sostegno al fitto -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Campania: arte del corallo, protocollo d'intesa per la formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - La giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di un percorso formativo volto a valorizzare e tutelare l'arte della lavor ...

Coronavirus, in Campania 7 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Sette nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Campania su 1.508 tamponi processati. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Il totale dei positivi sale pertanto a 4.762 su 199.725 tamponi esamin ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 lug - La giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di un percorso formativo volto a valorizzare e tutelare l'arte della lavor ...Sette nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Campania su 1.508 tamponi processati. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. Il totale dei positivi sale pertanto a 4.762 su 199.725 tamponi esamin ...