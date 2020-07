Record di richieste per la regolarizzazione dei migranti. Mauri, atto doveroso (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il segnale positivo che arriva dai risultati della regolarizzazione è un atto doveroso”, queste le parole di Mauri dopo il boom di richieste arrivate ad un mese dall’avvio della procedura. Sono quasi 100.000 le domande di regolarizzazione presentate dai migranti al ministero dell’Interno a partire dal 1° giugno, data di avvio della procedura e per … L'articolo Record di richieste per la regolarizzazione dei migranti. Mauri, atto doveroso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilNonnoSimpson : RT @FinanciaLounge: Richieste record per il #BtpFutura, a due ore e mezza dall’inizio del collocamento ha raccolto circa un miliardo di eur… - andytuit : 'Partenza col botto per il Btp Futura: ordini per un miliardo di euro in due ore' '@FinanciaLounge… - FinanciaLounge : Richieste record per il #BtpFutura, a due ore e mezza dall’inizio del collocamento ha raccolto circa un miliardo di… - oscarvalle1984 : RT @luca_carioli: 220.173 biglietti VENDUTI. Più altre ottantamila richieste ?? 'Benvenuti al Record Mondiale!' #VascoRossi #LaTempestaPerfe… - luca_carioli : 220.173 biglietti VENDUTI. Più altre ottantamila richieste ?? 'Benvenuti al Record Mondiale!' #VascoRossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Record richieste Wall Street: Nasdaq da record, è febbre hi-tech. In tre mesi il listino ha fatto +29% Finanzaonline.com Usa: scendono le richieste di disoccupazione, ma ancora non basta. In calo il Dow Jones

Per la prima volta in quattro settimane le richieste per accedere a un sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti scendono rispetto alle previsioni – e, per la prima volta in assoluto, si confermano ...

Credito, Crif: a giugno tornano a crescere le richieste di prestiti finalizzati (+12,6%) e mutui (+13,3%)

Dopo l’inevitabile frenata registrata nel mese e mezzo successivo al varo del lockdown disposto dal governo per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, le famiglie italiane hanno ripreso a ...

Per la prima volta in quattro settimane le richieste per accedere a un sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti scendono rispetto alle previsioni – e, per la prima volta in assoluto, si confermano ...Dopo l’inevitabile frenata registrata nel mese e mezzo successivo al varo del lockdown disposto dal governo per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, le famiglie italiane hanno ripreso a ...