Probabili formazioni Inter-Torino: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di venerdì 10 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Inter-Torino, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Fischio d’inizio alle 21:45 di lunedì 13 luglio. C’è grande attesa per questa partita che vedrà la formazione nerazzurra di scena a San Siro per cercare di reagire dopo i passi falsi contro Bologna ed Hellas Verona. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Inter – Spazio al 3-4-1-2 con Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku. Tornano D’Ambrosio e Bastoni dopo la squalifica. Torino – Longo ritrova Izzo dopo il turno di squalifica. Da valutare le condizioni di Millico mentre in attacco Zaza è squalificato. Le Probabili ... Leggi su sportface

Juventus Atalanta si giocherà domani sera alle ore 21.45, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita al big-match della 32^ giornata di Serie A. La squadra più forte del campionato sf ...

Inter – Torino: le probabili formazioni e dove vederla

Sarà il match che andrà a chiudere la 32ma giornata di Serie A. Inter e Torino si sfideranno alle ore 21,45 nella cornice deserta dello Stadio Meazza in San Siro. Si preannuncia una partita molto del ...

