Previsioni Meteo weekend: al Sud caldo afoso al Nord temporali (Di venerdì 10 luglio 2020) Nuovo appuntamento con le Previsioni Meteo per il prossimo weekend dell’11 e 12 luglio. Ancora un fine settimana ambivalente in Italia. Al Sud infatti ci sarà ancora caldo afoso mentre al Nord temporali e piogge ed un calo delle temperature. Dunque al Nord dopo il caldo afoso di questi giorni un nuovo break arriverà presto con piogge e aria fresca. Sabato mattina la giornata inizierà con bel tempo da Nord a Sud. Questo però lascerà presto spazio nella zona settentrionale del paese a temporali e forte vento. Questo in particolare dal pomeriggio alla serata. weekend ancora una volta ambivalente dal punto di vista climatico in ... Leggi su notizieora

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #10luglio #ANSA - UniCalPortale : Nuovo appuntamento con le previsioni meteo per il weekend in Calabria elaborate dal laboratorio CESMMA: ci aspettan… - infoitinterno : Previsioni Meteo, forte calo termico la prossima settimana: venti da Nord e temperature in picchiata - infoitinterno : Previsioni meteo, sole e caldo intenso. Ma nel week-end temporali - belconomy : RT @PaucaPalea: @KoenigLaurin @GiuLucche @ZioKlint Non siamo in grado di fare previsioni meteo affidabili oltre i tre giorni (e sono genero… -