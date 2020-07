Picchia conducente del tram e si mette alla guida del mezzo | arrestato (Di venerdì 10 luglio 2020) Episodio da non credere a Milano, con un uomo che Picchia conducente e poi si mette ai comandi del mezzo. A bordo c’erano anche dei passeggeri. Assurdo quello che è successo a Milano, in via De’Missaglia. Quest’oggi, venerdì 10 luglio 2020, un uomo Picchia conducente di un tram e lo sostituisce alla guida del mezzo. … L'articolo Picchia conducente del tram e si mette alla guida del mezzo arrestato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - Corriere : Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - GobboColpo : RT @Corriere: Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - radiolombardia : Abbandona la madre in autostrada, poi picchia il conducente di un tram e si mette alla guida -… - BrunaGueze : RT @Corriere: Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia conducente Picchia conducente del tram e si mette alla guida del mezzo | arrestato ViaggiNews.com Picchia conducente del tram e si mette alla guida del mezzo | arrestato

Episodio da non credere a Milano, con un uomo che picchia conducente e poi si mette ai comandi del mezzo. A bordo c’erano anche dei passeggeri. A Milano un uomo picchia conducente del tram e si mette ...

Milano, butta madre fuori da auto, picchia autista e ruba tram

Milano, 10 lug. (askanews) - Ha aggredito e buttato fuori dalla cabina il conducente e si messo alla guida di un tram della linea 3 ma stato bloccato e ora si trova all'ospedale Niguarda per una valut ...

Episodio da non credere a Milano, con un uomo che picchia conducente e poi si mette ai comandi del mezzo. A bordo c’erano anche dei passeggeri. A Milano un uomo picchia conducente del tram e si mette ...Milano, 10 lug. (askanews) - Ha aggredito e buttato fuori dalla cabina il conducente e si messo alla guida di un tram della linea 3 ma stato bloccato e ora si trova all'ospedale Niguarda per una valut ...