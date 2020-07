Norwich-West Ham (sabato, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 10 luglio 2020) La rovesciata di Danny Welbeck che ha dato la vittoria al Watford in in un match che il Norwich non avrebbe meritato di perdere ha di fatto sancito la retrocessione della squadra guidata da Daniel Farke. Quando mancano quattro giornate alla fine, il distacco dei Canaries dal quartultimo posto è di dieci punti: questo vuol … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Tre punti per allontanare lo spettro della retrocessione: questo l'imperativo per il West Ham, che a quota 31 punti deve vincere per provare a garantirsi la permanenza in Premier.

