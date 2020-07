"Noi non ci stiamo a farci commissariare". La Ceccardi alza la voce in diretta: "Così la troika ci tocca le pensioni". Chiaro ora? | Video (Di venerdì 10 luglio 2020) "Noi non ci stiamo a farci commissariare dall'Europa". Susanna Ceccardi sente odore di troika in Italia. In collegamento con Stasera Italia, la candidata governatrice della Lega alle regionali in Toscana del prossimo settembre parla a nome di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e del centrodestra tutto (anche se forse Silvio Berlusconi la pensa diversamente da lei). "Quando si parla di Mes, Recovery Fund e condizionalità che vorrebbero imporre all'Italia quelle riforme che magari hanno fatto altri Paesi come la Grecia, si andrebbero a toccare le pensioni, la nostra Quota 100 e quelle misure che abbiamo tanto difeso nell'anno in cui siamo stati al governo con il Movimento 5 Stelle e che verrebbero del tutto annullate". Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Quelli che si preoccupano per mes, stato di emergenza e altre cosucce e che dicono @fatequalcosa sappiano che setti… - FMCastaldo : La possibilità che #Berlusconi entri in maggioranza per noi non è accettabile. Noi siamo l'antidoto alla riproposiz… - DarioNardella : Sognato per generazioni, ora è realtà: per la prima volta il GP di Formula 1 si terrà al @MugelloCircuit. Grazie a… - Colombo9luglio : @RRobitt2011 pensiamo a cosa faremo NOI; intanto, inizi chi vota alle elezioni regionali e comunali di settembre:… - FassoneDomenic1 : RT @GuidoCrosetto: Ho l’impressione che l’Albania, quella che ci mandò i medici nel periodo per noi peggiore, sia in grande difficoltà. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi non Mostra 'Noi non erano solo canzonette'. Modugno, Dalla e gli altri ospiti al Rossini il Resto del Carlino Conte in Olanda, l’opposizione di Wilders lo contesta con il cartello: «Non un centesimo all’Italia»

«Abbiamo anche noi bisogno di quei soldi, non solo l’Italia, e quindi non gli daremo nemmeno un euro. Sono qui per dare messaggio a Conte» ...

Lazio, Inzaghi: «Manca serenità, non siamo quelli di prima. Correa scalpita, domani anche qualche giovane»

Alla vigilia del delicato match col Sassuolo Simone Inzaghi ha parlato in conferenza per presentare le insidie che i neroverdi tenderanno a una Lazio in palese difficoltà. L’allenatore della Lazio Sim ...

«Abbiamo anche noi bisogno di quei soldi, non solo l’Italia, e quindi non gli daremo nemmeno un euro. Sono qui per dare messaggio a Conte» ...Alla vigilia del delicato match col Sassuolo Simone Inzaghi ha parlato in conferenza per presentare le insidie che i neroverdi tenderanno a una Lazio in palese difficoltà. L’allenatore della Lazio Sim ...