Nella mestizia del calcio estivo, la sola certezza è l’Inter (Di venerdì 10 luglio 2020) Fa caldo, ci sono le zanzare (non c’è inviato da bordocampo che non ci racconti della lotta delle panchine contro i fastidiosi insetti), le partite estive fanno quasi tutte discretamente cagare ma non lo si può dire troppo forte (cosa abbiamo protestato a fare tutti questi mesi chiedendo che i campi Leggi su ilfoglio

ChicoCayetano : RT @ilfoglio_it: Il solito psicodramma dell'Inter garantisce un po’ di verve in attesa di Champions ed Europa League - di @jack_omalley ht… - ilfoglio_it : Il solito psicodramma dell'Inter garantisce un po’ di verve in attesa di Champions ed Europa League - di… - MariShantiMari : @SkyItalia che mi mette nella cartella #EnnioMoricone “la Chiave” di Tinto Brass e non mette “Nuovo Cinema Paradiso”. Che mestizia! - Qarantena : @BugattiCristian ci si crogiuola nella mestizia e nel raccapriccio. - prohaska83 : @JeronimoPach3co Non è che io sogni Barrow, ma il confronto con gli impalpabili esterni presenti nella nostra rosa, incute mestizia. -

Ultime Notizie dalla rete : Nella mestizia Nella mestizia del calcio estivo, la sola certezza è l’Inter Il Foglio La famiglia nei versi di Francesco Belluomini

La famiglia è il nucleo della società ma oggi il quadro è quasi apocalittico: pochi matrimoni, molte convivenze, numerosi divorzi sia con figli che senza, penuria di nascite. In molti centri del Sud e ...

C’era una volta... Ennio Morricone. Il rapporto con la Ciociaria e le parole degli amici

È volato via nelle prime ore di ieri a quasi 92 anni, con la leggerezza di alcune delle sue melodie più celebri, lasciando però nel mondo una traccia profonda e indelebile del suo genio musicale. Enni ...

La famiglia è il nucleo della società ma oggi il quadro è quasi apocalittico: pochi matrimoni, molte convivenze, numerosi divorzi sia con figli che senza, penuria di nascite. In molti centri del Sud e ...È volato via nelle prime ore di ieri a quasi 92 anni, con la leggerezza di alcune delle sue melodie più celebri, lasciando però nel mondo una traccia profonda e indelebile del suo genio musicale. Enni ...