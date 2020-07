NBA – Marco Belinelli scenderà in campo con un messaggio antirazzista in italiano sulla maglia (Di venerdì 10 luglio 2020) L’NBA ha permesso ai propri giocatori che torneranno in campo ad Orlando di apporre sulle proprie divise dei messaggio sociali, in linea con la battaglia antirazzista che si sta svolgendo negli USA. I giocatori internazionali potranno tradurli nella propria lingua, portando un messaggio ‘universale’. Marco Belinelli, uno dei tre cestisti italiani che insieme a Nicolò Melli e Danilo Gallinari, proverà ad inseguire il sogno Playoff, ha deciso di scrivere la parola ‘Equità‘ sulla propria divisa dei San Antonio Spurs, sottolineando come tutte le vite, indipendentemente dal colore della pelle, abbiano lo stesso valore.L'articolo NBA – Marco Belinelli scenderà in ... Leggi su sportfair

