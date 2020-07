Napoli, mezzo miliardo da Cassa Depositi e Prestiti per pagare i debiti del 2019 (Di venerdì 10 luglio 2020) Una delibera di giunta, la numero 238 dello scorso 6 luglio, per chiedere a Cassa Depositi e Prestiti un’anticipazione di liquidità pari a circa 500 milioni di euro allo scopo di azzerare tutti i pagamenti arretrati a tutto il 31 dicembre 2019. È questa la rassicurazione che il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini, ha presentato a Marco Cantarella, in rappresentanza di Confcommercio, e ad una delegazione di librai napoletani composta da Gianfranco Lieto, presidente ALI Confcommercio Napoli, Francesco Manna, Luca Di Costanzo e Antonio Salvemini. Sul tavolo dell’incontro le sofferenze economiche del settore esposto economicamente per quanto riguarda il pagamento dei libri scolastici della scuola primaria e per gli effetti moltiplicati dalla chiusura, prima, e ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Napoli mezzo Napoli, mezzo miliardo da Cassa Depositi e Prestiti per pagare i debiti del 2019 Il Denaro Fassone: “Gattuso allenatore ideale. Al Milan auguro la Champions”

In vista di Napoli-Milan di domenica, l’emittente Radio Kiss Kiss ha interpellato Marco Fassone, dirigente che ha lavorato per entrambi i club sfidanti. Recente l’esperienza in rossonero da amministra ...

Champions, la vincente di Barcellona-Napoli affronterà Bayern Monaco o Chelsea

Il Napoli o il Barcellona affronteranno nei quarti di finale di Champions League la vincente di Chelsea-Bayern Monaco. La partita, in gara unica, si giocherà a Lisbona dove la Uefa ha organizzato le F ...

