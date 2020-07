Montella, furto in casa nella notte: beccato e denunciato un 30enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ andata male a un trentenne, originario dell’Albania e residente a Montella, denunciato dai Carabinieri in quanto ritenuto responsabile di “furto in abitazione”. Tutto è accaduto questa notte a Montella: la pattuglia della locale Stazione, unitamente a quelle delle Stazioni di Bagnoli Irpino e Nusco, era impegnata nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, quando, a seguito della segnalazione di un furto, è intervenuta presso un’abitazione dove poco prima dei malviventi avevano rubato alcuni monili in oro. L’attività d’indagine svolta dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni e ... Leggi su anteprima24

